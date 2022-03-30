В США заявляють, що ніхто не має бути введеним в оману через те, що насправді відбувається на полі бою.

У Білому домі вважають, що переміщення російських окупаційних військ у Київській області в сторону Білорусі - це передислокація, а не відведення.

Про це на брифінгу сказала директор комунікацій Білого дому Кейт Бедінгфілд.

Зокрема, вони зазначила, що треба слідкувати за ситуацією і з'ясувати, чи дії Росії відповідають її словам. "Але я думаю, що ми повинні бути далекоглядними стосовно реальності, яка відбувається на місці і ніхто не має бути введений в оману оголошеннями Росії", - наголосила Бедінгфілд.

"Ми вважаємо, що будь-яке переміщення військ з околиць Києва - це передислокація і не відведення. І світ має бути готовим до великого наступу в інших районах України. Усі повинні очікувати, що ми й надалі будемо бачити атаки в Україні", - наголосила вона.

Як повідомляв УНІАН, керівництво Збройних сил України припускає, що ротацією окремих підрозділів ворог хоче створити хибну уяву, що відмовився від задуму оточити Київ.

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