Інформація стосовно постраждалих уточнюється.

У Лисичанську Луганської області обстріли російських окупантів не припиняються, зруйновано дитячий садок.

Про це у Telegram повідомив голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай.

"Обстріли Лисичанська тривають – росіяни зруйнували дитячий садок", - заявив він.

За його інформацією, якщо зранку росіяни вдарили по околицях міста, то тепер відкривають вогонь по інших його частинах.

"Співробітники ДСНС продовжують ліквідовувати наслідки попередніх обстрілів, а вже є інші об’єкти, які треба гасити, а потім розбирати там завали і шукати людей. Один з них – дитячий садок, який торік тільки відремонтували", - зазначив Гайдай.

Він додав, що інформація стосовно постраждалих уточнюється. Рятувальників катастрофічно не вистачає на таку кількість обстрілів.

Нагадаємо, з-під завалів після нічних обстрілів у Лисичанську врятували вже п'ятьох людей.

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