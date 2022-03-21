Воїнам однієї з бригад вдалося підбити сучасний російський основний бойовий танк Т-90.

У Запорізькій області Збройні сили України підбили російський танк "Владімір".

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ на своїй сторінці у Facebook.

"У Запорізькій області вполювали "Владіміра". Так, воїнам однієї з бригад вдалося підбити сучасний російський основний бойовий танк Т-90 "Владімір". "Вові" добряче наваляли, і він трохи повісив "носа". Б'ємо ворога! Разом переможемо", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, на Луганщині українські військові знищили три танки, БТР та тягач окупантів. А бійці "Азову" повідомили про знищення 2 танків, 17 російських окупантів та затоплення катера.

Загалом, за інформацією Генерального штабу, станом на 21 березня Збройні сили України знищили майже 500 танків окупантів, і, судячи з усього, з ремонтом і виробництвом танків у Російської Федерації почалися проблеми.

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