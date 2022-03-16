Відео показує, наскільки точно і ефективно працюють українські солдати.

Сьогодні, 16 березня, окремі підрозділи Збройних сил України в черговий раз довели свою майстерність. Бійці 93 ОМБр знищили гаубичний дивізіон, а 72 ОМБр розбила ворожу артилерію. Не відстають від побратимів і воїни 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. Вони знищили противника з "Градів" під час спроби прокласти понтонну переправу. В результаті ворог позбувся техніки і поніс серйозні втрати в живій силі.

"Артилерійський підрозділ 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади розстріляв понтонну переправу росармії в зоні бойових дій. Надаємо відео вогневого ураження ворога. Перші кадри — відзняті дроном позиції російської техніки для понтонної переправи, яка намагалася замаскуватися між деревами на узліссі. Затим лунає команда "відкрити вогонь", після якої артилерія накриває ворога із реактивних систем залпового вогню "Град". Після залпів звучить команда "покинути вогневі позиції", які могли бути засічені росіянами", — сказано в офіційній групі Закарпатської бригади на Facebook.

На останніх кадрах демонструється зруйнована колона, яка не підлягає відновленню. Жертв серед солдатів армії РФ теж багато, хоча точне число не вказано.

Війна Російської Федерації проти України

Нагадаємо, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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