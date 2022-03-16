Ось так працюють справжні майстри своєї справи.

Збройні сили України поступово переходять в контрнаступ і все активніше винищують ворогів. Нещодавно 93 ОМБр неймовірно точними залпами знищила гаубичний дивізіон РФ 2С19 "Мста-С" в Тростянці. А тепер стало відомо про схоже досягнення 72 ОМБр імені Чорних Запорожців. Бійці підрозділу продемонстрували, як вони змогли філігранно зачистити колону ворожої артилерії на Київщині.

На відео нижче показується, що противник розташував свою техніку в полі. Солдати 72 ОМБр розрахували розташування ворога і здійснили низку прицільних залпів. Вони накрили величезну площу, тому окупанти повинні були понести величезні втрати. Кількість убитих солдатів Російської Федерації і знищеної техніки не уточнюється.

У Генштабі повідомлення про перемогу 72 ОМБр супроводили жартівливим коментарем: "Чергова колона техніки російських окупантів поспішає за своїм кораблем".

Війна Російської Федерації проти України

Нагадаємо, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

Вас також можуть зацікавити новини: