Він підкреслює, що Україна ніколи не загрожувала безпеці Російської Федерації.

Президент України Володимир Зеленський закликав росіян рятувати своїх синів від війни і розповідати правду про війну Росії проти України.

Про це йдеться в його відеозверненні, розміщеному в Telegram-каналі президента.

Звертаючись до громадян РФ, Зеленський сказав: "Упевнений, серед вас багато тих, кому політика вашої держави противна. Кого вже просто нудить від того, що ви бачите по телевізору. Від того, як вам брешуть ваші ж пропагандисти в Інтернеті. Пропагандисти, які оплачуються з ваших же податків. І брешуть про війну, яка оплачується з Ваших податків. І яка робить біднішими за всіх громадян Росії. Кожен день все більше і більше".

Він поставив запитання, чи не нерозумно те, що їхня держава збирає з них податки, щоб зробити їх біднішими. "Щоб ізолювати вас від світу, щоб вас було легше контролювати. І простіше відправляти на війну - вмирати", - додав президент.

Він підкреслив, що Україна ніколи не загрожувала безпеці Російської Федерації.

"Навіть зараз ми робимо все тільки для того, щоб повернути мир на свою землю. Не на вашу - на нашу землю. Для своїх людей. Ми робимо все, щоб закінчити цю війну. І коли у нас це вийде - це буде неодмінно, - ви будете впевнені як мінімум в одному: ваших дітей більше не відправлять помирати на нашу землю, на нашу територію", - підкреслив Зеленський.

Він додав: "тому Ви, громадяни Росії, теж зацікавлені у світі. Рятуйте своїх синів від війни. Розповідайте правду про війну. І якщо можете покинути Росію, щоб не віддавати ваші податки на війну, - зробіть це".

Нагадаємо, Зеленський візьме участь у саміті НАТО і виступить перед парламентом Швеції.

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