Після інциденту із Кримським мостом, окупанти на півострові почали готуватися до втечі.

У разі "ускладнення" ситуації на тимчасово окупованій території українського Криму російська влада має плани щодо евакуації родин представників керівництва силових структур, які проходять службу на території півострова.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ станом на 11 жовтня 2022 року.

Також, за даними Генштабу, викладачам ВНЗ тимчасово окупованого Херсону, які співпрацюють з окупаційною владою, загарбники рекомендують переїжджати на територію Криму.

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Вибух на Кримському мосту 8 жовтня

Рано вранці 8 жовтня в мережі з'явилася інформація, що на залізничній гілці Кримського мосту виникла сильна пожежа.

У Росії заявили, що після підриву вантажівки на Кримському мосту загорівся залізничний потяг з паливом.

Так званий "глава Криму" Сергій Аксьонов повідомив, що в результаті вибуху на Кримському мосту сталося обвалення двох прольотів автомобільного полотна гілки. У Кремлі тим часом відрапортували, що президенту РФ Володимиру Путіну вже доповіли про вибух на Кримському мосту, він створив комісію.

Як наголосив військовий експерт, полковник у запасі та військовий льотчик-інструктор Роман Світан, Кримський міст буде зруйновано остаточно, а тимчасово окупований Росією Крим перетвориться на "котел".

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