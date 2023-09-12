Опальний політик намагався пояснити, що відбувається в Україні зараз, але вийшло неправдоподібно.

Скандальний екс-мер Києва Леонід Черновецький знову "відзначився" цинічними заявами про війну, яку Росія розв'язала проти України.

Фрагмент дивних заяв опального політика з'явився у мережі. Звертаючись до своїх підписників Черновецький заявив, що "війни між Україною та Росією нема і не буде".

"Війни між Україною та Росією ніколи не було і не буде. Військова операція для того, щоб залякати ідіотів і почати вести переговори, так - вона відбувається", - заявив опальний екс-мер.

Позиція Черновецького щодо війни

Колишній мер Києва Леонід Черновецький, який вже багато років перебуває за межами України. Втім, на початку повномасштабного вторгнення він несподівано публічно виправдав російського президента Володимира Путіна за війну в Україні.

20 червня минулого року екс-керівнику української столиці Леоніду Черновецькому повідомили про підозру за фактом публічних закликів та розповсюдження матеріалів із закликами до зміни меж території та державного кордону України.

Згодом Черновецький відреагував на відкриту проти нього справу. Він заявив, що вважає війну проти України злочином. Черновецький зазначив, що щиро любить і підтримує "єдину, цілісну, незалежну і європейську Україну". Крім того, він заявив, що "як бізнесмен і політик прикладає всі свої можливості для допомоги Україні та її якнайшвидшої перемоги".

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