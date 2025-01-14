У Путіна закінчуються люди для 'м'ясорубки', солдати КНДР не рятують ситуацію, - британський полковник

Публікація фотографій північнокорейських військовополонених в Україні ставить під сумнів ефективність підтримки Кім Чен Ином російського режиму.

У Путіна закінчуються людські ресурси, щоб продовжувати військову кампанію в Україні, а участь Північної Кореї, схоже, не змінює ситуацію. Корейські війська використовуються як "гарматне м’ясо", міношукачі та навіть приманки для дронів, але це не приносить істотного результату, пише колишній офіцер британської армії, командувачем Royal Irish під час вторгнення в Ірак у 2003 році Тім Коллінз у колонці для The Telegraph.

Публікація фотографій північнокорейських військовополонених в Україні ставить під сумнів ефективність підтримки Кім Чен Ином російського режиму. Як і Сталін свого часу, Кім не проявляє співчуття до тих, хто потрапив у полон. Родини цих військових, ймовірно, зараз відчувають страх і невизначеність.

Прибуття північнокорейських підкріплень співпало з критичним моментом для Путіна, чиї війська зазнали великих втрат. Пошуки іноземних добровольців у Латинській Америці та Азії зупинилися, а втрати ув’язнених, яких використовували для поповнення армії, стали занадто значними. Путін прагне використовувати ці нові людські ресурси для посилення своїх позицій перед можливим перемир’ям, яке, за прогнозами, буде досягнуто за посередництва Трампа.

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Для Кіма відправка військових за кордон має свої вигоди. Це забезпечує його солдатам бойовий досвід, економить ресурси (оскільки їх не потрібно годувати вдома) і приносить фінансову вигоду. Водночас, Кім отримує військову допомогу від Росії і демонструє Китаю, що в нього є альтернативні союзники.

Однак недоліки для Кіма також очевидні. Солдати, які бачать світ за межами Північної Кореї, можуть повернутися додому з небезпечними ідеями. Як і Сталін, Кім може сумніватися в їхній лояльності після повернення, а їхні дії суворо контролюватимуться.

Реальна користь від північнокорейських військ для Росії сумнівна. Вони не вражають російських командирів, а їхня роль, схоже, зводиться до виконання найбільш небезпечних завдань. Незважаючи на страх перед репресіями вдома, втікачів серед них небагато.

Чи призведе посередництво Трампа до тривалого миру, залишається під питанням. Україна та її союзники, ймовірно, використають паузу у війні для посилення своїх позицій. Путін, у свою чергу, прагнутиме відновити свою армію. Для Заходу критично важливо використати цей час для посилення обороноздатності НАТО та демонстрації Путіну, що він не зможе досягти паритету з колективними можливостями Альянсу, підсумовує Коллінз.

Солдати КНДР на війні

Нагадаємо, розвідка Південної Кореї оцінює втрати північнокорейських військовослужбовців на Курщині у число близько трьох тисяч.

Нещодавно українські бійці взяли у полон двох іноземних солдатів. Відомо, що один з них хоче залишитися в Україні, а другий - повернутися додому.

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