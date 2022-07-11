Президент зазначив, що ЗСУ дійсно не вистачає артилерії.

Військова допомога, яку Нідерланди надають Україні, може стати "неприємним сюрпризом" для Росії.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

"Я не впевнений, що можу розповісти абсолютно все, про що ми домовляємося з урядом Нідерландів. Я б не хотів готувати Російську Федерацію до неприємних для неї сюрпризів", — сказав Зеленський.

При цьому він уточнив, що обговорював з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте поставки артилерійських систем.

"Я з усіма партнерами, які готові з нами говорити, давати потужну підтримку, розмовляв про артилерію. Цього дійсно не вистачає", - зазначив президент.

Нагадаємо, Зеленський прокоментував оголошену РФ "оперативну паузу" на фронті. Він зазначив, що потрібно зробити дуже багато, щоб втрати РФ стали такими, після яких дійсно буде пауза - перед їх втечею з України.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Міністерстві оборони Російської Федерації анонсували "оперативну паузу" в наступі на Україну.

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