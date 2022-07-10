Він зазначив, що потрібно зробити дуже багато, аби втрати РФ стали такими, після яких дійсно буде пауза - перед їхньою втечею з України.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що жодної оперативної паузи в діях російських окупантів немає, українська армія відбиває штурми на різних напрямках.

Про це він сказав у своєму традиційному вечірньому відеозверненні.

"На тижні, що минає, багато говорили про нібито оперативну паузу в діях окупантів на Донбасі та в інших частинах України. 34 нальоти російської авіації за одну минулу добу - це відповідь усім тим, хто вигадав цю "паузу". Українська армія тримається, тримається міцно, відбиває штурми на різних напрямках", - зауважив президент.

Він додав, що потрібно зробити ще дуже багато для того, щоб російські втрати стали такими, після яких дійсно буде пауза.

"Причому пауза не перед новими наступами окупантів, а перед їхньою втечею з нашої української рідної землі", - сказав Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Міністерстві оборони Російської Федерації анонсували "оперативну паузу" у наступі на Україну.

Радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смирнов вважає, що російські загарбницькі війська були змушені взяти оперативну паузу через успішні удари Збройних сил України по ворожих складах на тимчасово захоплених агресором територіях.

Вас також можуть зацікавити новини: