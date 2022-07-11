Компанія володіє магазинами в 34 містах Російської Федерації.

Французька мережа косметичних магазинів Sephora продає 100% акцій своєї компанії в Російській Федерації. Далі мережа працюватиме під брендом Ile de Beauté

Про це повідомила прес-служба холдингу LVMH.

Відзначається, що перед завершенням угоди сторони повинні отримати дозвіл відповідних органів, у тому числі антимонопольних.

Варто відзначити, що в магазинах Sephora представлені товари понад 250 різних брендів. Торгові точки були відкриті в 34 містах Російської Федерації.

Компанія належить холдингу LVMH, представники якого повідомили про зупинку своєї діяльності в Російській Федерації

Як раніше повідомляв УНІАН, 24 лютого РФ вдерлася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст.

7 березня стало відомо, що у зв'язку з відкритим військовим вторгненням російських військ на територію України, мережа магазинів косметики Sephora йде з російського ринку.

Компанія оголосила про закриття всіх магазинів в Російській Федерації протягом 24 годин і припиняє онлайн-продажу.

Також про закриття своїх магазинів в Росії оголосили Asos, Hermes, Nike, IKEA та інші компанії.

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