У НАТО наголосили, що мають організувати всю допомогу, яку можуть надати Україні.

Незабаром НАТО може взяти на себе більшу відповідальність у постачанні допомоги для України, адже там побоюються про наслідки для військового альянсу в разі того, якщо Дональд Трамп переможе на президентських виборах в США. Про це пише видання SEMAFOR.

За словами західних чиновників, у штаб-квартирі НАТО ведуть перемовини, які спрямовані на те, щоб забрати частину військової допомоги Україні від Пентагону та передати її альянсу. Вони додали, що в НАТО мають закінчити обговорення до липня, під час того, як блок буде проводити свій щорічний саміт, який відбудеться цього року у Вашингтоні.

"Переговори частково зумовлені побоюваннями щодо повернення Трампа на посаду президента. Європейські чиновники добре пам'ятають попередній термін Трампа, під час якого він неодноразово ставив під сумнів цінність НАТО. Після вторгнення Росії в Україну у 2022 році Трамп заявив, що якби він був на посаді, то поклав би край конфлікту протягом 24 годин, не пропонуючи деталей, але аналітики припускають, що він був би більш схильний до поступок щодо української території, ніж президент США Джо Байден", - зазначають автори матеріалу.

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Коли журналісти запитали у міністра оборони США Ллойда Остіна, чи будуть передані НАТО обов'язки, які пов'язані з Україною, він відповів:

"Ми зосереджені на тому, щоб забезпечити виконання завдань, пов'язаних з Україною. Ми зосереджені на тому, щоб переконатися, що ми можемо надати Україні допомогу в галузі безпеки, необхідну їй для досягнення успіху сьогодні, а також у найближчій і середньостроковій перспективі".

Водночас високопоставлений європейський дипломат розповів для видання, що в альянсі також занепокоєні тим, що можуть замінити Ллойда Остіна, якщо Трамп обійме посаду президента США.

"Були розмови про те, як скоординувати надійну структуру для захисту допомоги і пожертвувань Україні від зміни політичних вітрів", - пояснив дипломат.

Своєю чергою в одному з інтерв'ю міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що союзникам потрібно організувати всю допомогу, яку вони можуть надати Україні. На її думку, НАТО "дуже добре підходить для цього".

"Є певні речі, які можемо зробити лише ми. Але коли справа доходить до організації зустрічей на вищому рівні, безумовно, є багато прикладів того, як європейці впоралися з цим завданням", - зазначив колишній виконуючий обов'язки старшого директора з питань Європи і Росії в Раді національної безпеки США Ерік Чіарамелла.

Попри це, він додав, що зусилля з посилення ролі НАТО в підтримці України зіткнуться з труднощами, адже до альянсу входять такі країни, як Угорщина, яка постійно утримується від участі Європи щодо надання допомоги Україні.

Військова допомога Україні: останні новини

Як писав УНІАН, у президента США Джо Байдена раніше відповіли, чи погодили США передачу Україні нової партії ракет ATACMS. За його словами, коли Сполучені Штати щось вирішують і мають можливість про це оголосити, то вони це роблять.

"Стосовно ATACMS, я змушений розчарувати вас, сказавши, що сьогодні нічого не маю з цієї теми, аби публічно оголосити", - розповів радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

Водночас стало відомо, що Іспанія передасть Україні 20 танків Leopard. Наразі техніка перебуває на консервації, тому знадобиться ще трохи часу для ремонту, перш ніж ці танки отримають українські військові.

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