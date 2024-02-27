Зараз Росія менше стала використовувати літаки тактичної авіації через великі втрати.

Росія поки не випускає в український повітряний простір літаки дальнього радіолокаційного виявлення А-50. Про це повідомив речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що кілька днів вже немає в українському просторі російських літаків А-50. "Не прийняли вони рішення відправляти ще і ще ці літаки. Кажуть, що в них доволі не багато такої спеціальної техніки є на озброєнні", - зазначив Ігнат.

При цьому він нагадав, що один з літаків А-50 був пошкоджений раніше, а нещодавно знищено ще два літаки такого типу. "Ворог вже замислився чи варто ризикувати далі, використовуючи ці літаки. Він хоч і дальнього радіолокаційного виявлення, але цим літакам треба підлітати ближче, щоб хоча б заглянути подалі на територію нашої держави і провести радіолокаційну розвідку. Тому ворог робить висновки певні і розуміє, що може бути знищений",- зазначив речник Повітряних сил ЗСУ.

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Він також нагадав, що за тиждень було знищено сім літаків тактичної авіації Росії Су-34 й Су-35, тому їх зараз стало менше літати. "В них було завдання знести Авдіївку з лиця землі, закидати керованими авіабомбами, тому тактична авіація працювала багато і часто. І відповідно мають втрати і на цьому напрямку також", - сказав він.

Ігнат зазначає, що в Росії є ще літаки А-50, але немає повної інформації наскільки вони справні і наскільки вони відповідають сучасним вимогам. За його словами, Росія сьогодні виготовляє літаки близькі до 5 покоління і має багато літаків, зокрема, Су-30, Су-34, СУ-35. "Тому я думаю, що вони можуть виготовляти літаки. Надія на те, що санкції працюють…Але Росія все одно отримує технології, щоб займатися авіабудуваннням, літакобудуванням, енергетичною сферою", - додав він.

Знищення російських літаків - подробиці

Як повідомляв УНІАН, 23 лютого українські воїни збили вже черговий російський літак ДРЛО А-50 над Азовським морем.

Керівник ГУР Міноборони Кирило Буданова зазначив, що у Росії залишилося всього шість літаків ДРЛО А-50.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко зазначає, що ЗСУ видавлюють російську авіацію з повітряного простору України так само, як російський флот видавили з північно-західного Чорномор'я, а потім і зовсім змусили тікати з окупованого Севастополя.

Говорячи про знищення літака-розвідника А-50 23 лютого, Коваленко акцентував, що це другий борт такого типу, збитий з початку 2024 року.

Він повідомив, що унікальність ситуації полягає в тому, що в сучасній історії воєн і конфліктів знищення літаків ДРЛО не фіксувалося і в тиловому повітряному просторі. Але Росія двічі з початку року втрачає ці літаки у своєму тилу.

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