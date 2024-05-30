Зокрема, йдеться про те, що військові самі риють окопи, капоніри і зводять довготривалі оборонні точки.

Українські військові самі зводять польові фортифікації на лінії фронту.

Про це сказав військовослужбовець та голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в ефірі телеканалу "Київ24.News".

"По лінії фронту, особливо польові фортифікації зводять самі. Польові фортифікації - це окопи, доти, риють для зберігання техніки капоніри і т.д.", - зазначив Тимочко. Відео дня

Також він сказав, що в "глибині ешелонованості оборони" відбувається формування стаціонарних фортифікацій - закопування в землю дотів, величезних бункерів. Ця робота не може бути виконана без залучення великої кількості фахівців і техніки.

"Це вже вибудовується, як правило, на тих напрямках, де стоїть питання можливого прориву ворога, або де вже ви розуміємо, що буде якась більш-менш чітка лінія фронту", - додав Тимочко.

Фортифікації на фронті - основні новини

Як повідомляв УНІАН, 23 квітня 2024 року уряд ухвалив рішення про виділення 8 мільярдів гривень на будівництво фортифікацій. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль аголосив, що від початку 2024 року на зміцнення оборонних рубежів було спрямувано майже 38 млрд грн. При цьому додав, що на ці цілі й далі виділятимуться кошти.

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