Раніше треба було витрачати час, аби подавати відповідний рапорт у паперовому варіанті.

У застосунку Армія+ з’явилися шість нових рапортів, які дають можливість звільнятися з військової служби за сімейними обставинами чи станом здоров’я.

Як йдеться у повідомленні Міністерства оборони, тепер загальна кількість різних типів рапортів у застосунку Армія+ становить 26.

"Продовжуємо будувати екосистему для військових, де вони можуть швидко і зручно реалізувати свої права. Наприклад, рапорт на звільнення за станом здоров'я – один із найпопулярніших в армії. У паперовому варіанті, щоб його подати, треба витратити час: написати рапорт від руки, зібрати усі документи, зробити копії. Ми ж цифровізували цей процес і зробили його лінійним та максимально зрозумілим для користувача", – зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

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Ці рапорти доступні у новій версії застосунку, яку можна завантажити з App Store чи Play Market.

Зокрема, серед нових рапортів:

звільнення через утримання трьох дітей до 18 років;

звільнення через загибель або зникнення близького родича при захисті Батьківщини;

звільнення через догляд за дружиною або чоловіком з інвалідністю;

звільнення через догляд та утримання дитини з інвалідністю;

звільнення через догляд за родичем або родичкою з інвалідністю;

звільнення за станом здоров’я.

Зазначається, що рапорти подаються за кілька хвилин. Вони мають вичерпні інфодовідки, які дають лаконічні та зрозумілі поради та пояснення, які документи можуть знадобитися під час подачі рапорту. Самі рапорти створені з чітким алгоритмом подачі, а кожен крок має підказки, які допоможуть надіслати його командиру без помилок.

Робота застосунку Армія+

Завдяки застосунку Армія+ військові отримали можливість переводитися з тилових частин у бойові, і навпаки. Цей процес може зайняти кілька хвилин. Кожному військовослужбовцю, який подає рапорт через "Армію+" гарантується його розгляд протягом 72 годин. Це створює прямий зв'язок між військовослужбовцем підрозділу і кадровим центром ЗСУ.

Також, завдяки застосунку Армія+, військовослужбовці можуть користуватися низкою преференцій, і зокрема, купувати залізничні квитки або скористатися знижками на пальне та 30% на меню мережі заправок "Укрнафти".

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