Завдяки останнім знищеним складам та командним пунктам у окупантів зруйновано логістику - кількість ворожих обстрілів знизилася.

Українські військові знищили на захоплених територіях Луганської області два склади боєприпасів та командний пункт.

Про це під час телемарафону повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, передає Укрінформ.

"Щодо глибокого тилу. У Луганській області наші збройні сили завдали досить серйозної шкоди. Зруйновано кілька складів, зруйновано командний центр", - заявив Гайдай.

Він зазначив, що завдяки останнім знищеним складам та командним пунктам у окупантів зруйновано логістику - кількість ворожих обстрілів знизилася.

"Нещодавно ми дивилися по сайту західному, де тепловізорами показують температуру в зоні бойових дій. На сьогодні вона суттєво знизилася. Це говорить про те, що кількість обстрілів із боку російської армії зменшилася. І зменшилися ці обстріли саме завдяки тому, що точно вразили та зруйнували склади, всю логістику", - заявив Гайдай.

Раніше глава Луганської ОВА заявив, що два села на Луганщині залишаються підконтрольними уряду України.

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