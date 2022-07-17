Кількість обстрілів з боку російської армії зменшилася, сказав Гайдай.

Українські захисники атакували склади та командний пункт окупантів в Луганській області.

Про це в ефірі FREEDOM повідомив глава Луганської ОВВА Сергій Гайдай.

"Що стосується глибокого тилу. У Луганській області наші Збройні сили завдали досить серйозної шкоди. Зруйновані кілька складів, зруйнований командний центр", - уточнив він.

За словами Гайдая, зруйнована логістика знизила кількість обстрілів з боку російських військ.

"Нещодавно ми дивилися по сайту західному, де тепловізорами показують температуру в зоні бойових дій. На сьогодні вона істотно знизилася. Це говорить про те, що кількість обстрілів з боку російської армії зменшилася. І зменшилися ці обстріли якраз завдяки тому, що точно вразили зруйнували склади, всю логістику", - відповів глава Луганської ОВВА.

Війна в Україні: актуальні дані

Російські війська продовжують наступати на сході країни. За повідомленням Генштабу, 16 липня українські сили відбили спроби штурмів ворогом на Слов'янському та Бахмутському напрямках.

Разом з тим ЗСУ продовжують ефективно знищувати склади з боєприпасами противника на окупованих територіях. У Пентагоні вважають, що наступ РФ значно сповільнився саме завдяки використанню Україною систем HIMARS.

Напередодні міністр оборони РФ Сергій Шойгу віддав наказ окупантам активізувати бої на "всіх напрямках", що журналісти The New York Times оцінили як сигнал переходу Росією до більш агресивної фази війни.

Водночас, на думку аналітиків з Інституту вивчення війни, Путін віддав наказ захопити Харків, про що свідчить активізація обстрілів області російськими військами.

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