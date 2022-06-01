За його словами, в оборонному бою, особливо в умовах міської забудови, добре вимотувати противника.

Станом на 1 червня російські окупанти взяли під контроль близько 70% Сєвєродонецька у Луганській області. Частина українських військ відійшла на більш вигідні, заздалегідь підготовлені позиції, ще частина – продовжує бої всередині міста.

Про це сказав військовий експерт Олег Жданов в ефірі марафону "FreeДОМ". Також він поділився думкою, чи варто утримувати оборону Сєвєродонецька.

За його словами, в оборонному бою, особливо в умовах міської забудови, добре вимотувати противника.

"Просто так встати і піти не можна. Шляхом маневреної оборони, вимотуючи противника, поступово залишаємо місто. Або закріплюємося там, де ми можемо закріпитися. При цьому розуміючи, що за спиною є черговий рубіж, за який ми відійдемо, і противник почне все спочатку. Я маю на увазі Лисичанськ. Тим більше що цей рубіж географічно для російських військ буде не подолати", - сказав експерт.

Як повідомляв УНІАН, речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник повідомив, що російські окупанти дійшли до центру Сєвєродонецька і намагаються там закріпитися. Він зазначив, що в місті "обстановка дуже непроста".

Вас також можуть зацікавити новини: