Українські війська можуть здійснити тактичний відступ з міста, додав Гайдай.

Російські сили наразі контролюють близько 70% Сєвєродонецька, в місті тривають запеклі бої.

Про це в ефірі Sky News повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Гайдай визнав, що перемога в місті буде великим моральним підйомом для Росії, але він додав, що українські війська можуть зробити тактичний відступ з міста, щоб врятувати життя і захопити оборонні позиції зовні та перешкодити подальшому наступу росіян.

"Мені здається, а я людина не військова, що немає сенсу втрачати багато солдатів, щоб відбити місто, яке не має військово-стратегічного сенсу. У військовому сенсі місто не має значення, тому що, наприклад, в сусідньому місті Лисичанську височин більше, і позиції військових будуть кращі", — сказав він.

Гайдай зазначив, що після того, як українська армія переозброїться, у ЗСУ з'являться хороші шанси не тільки зупиняти ворога, а й контратакувати.

Сьогодні ввечері окупанти вдарили по хімзаводу міста, в результаті один зі снарядів потрапив у цистерну з азотною кислотою. На місці удару утворився темний стовп з хімікатів.

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