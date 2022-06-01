Тривають вуличні бої.

Російські окупанти дійшли до центру Сєвєродонецька і намагаються там закріпитися.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

Він зазначив, що в Сєвєродонецьку "обстановка дуже непроста".

"Тривають активні бойові дії. Противник дійшов до центру міста і намагається там закріпитися", - розповів Мотузяник.

Речник Міністерства оборони не сказав, скільки відсотків території Донецької та Луганської областей окуповані ворогом. "Лише скажу, що там тривають дуже активні бойові дії. Зараз противник туди кинув максимальні свої резерви, щоб вийти на кордон Луганської області. Їхня головна тактична мета зараз - повне взяття під контроль міста Сєвєродонецька. Також вони хочуть оточити Лисичанськ, в чому їм активно протидіють ЗСУ", - наголосив він.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти контролюють вже 70% Сєвєродонецька, частина українських військ відійшла на вигідніші позиції.

Лисичанськ перебуває у вигіднішій позиції, оскільки розташований на височині. Місто повністю під контролем ЗСУ, однак, як і вся територія Луганської області, зазнає обстрілів з боку окупантів.

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