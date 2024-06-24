Окупанти хочуть прорватися до Костянтинівки, аби створити загрозу оточення наших військ у Торецьку.

Окупаційна армія РФ зараз активно нарощує наступальні темпи у Донецькій області, зокрема росіяни збільшили кількість атак у напрямку Торецька. Вони хочуть оточити українських військових у місті, щоб отримати доступ до частини донецької міської агломерації, повідомив військовий експерт Сергій Грабський в інтерв'ю Radio NV.

Він розповів, що просування ворога у напрямку до дороги, яка поєднує Покровськ і Костянтинівку, є досить небезпечним, адже вийшовши на цю дорогу, противник може розвивати наступальні операції вже у бік Костянтинівки, а надалі й у бік Покровська.

"Що означає прохід противника до цієї траси? Очевидно, якщо подивитися на карту, побачимо, що Костянтинівка є ключем, який утримує наші позиції, підтримує позиції в районі Торецька, де зараз так само розв’язались активні бойові дії. Таким чином ми говоримо про те, про що давно зрозуміли, про що не припиняли говорити, — про комбіновану операцію противника, яка має на меті прорватися як із півдня, так і з північного сходу до Костянтинівки для того, аби створити загрозу оточення наших військ у Торецьку", - пояснив військовий експерт. Відео дня

Він додав, що головна мета РФ на сьогодні - створення лінії фронту або бойового зіткнення по відтинку Часів Яр - Костянтинівка, приблизно по тій трасі, яка з'єднує Покровськ із Костянтинівкою. А Торецьк - це єдина частина донецької міської агломерації і якщо росіяни реалізують свій план, то це серйозно змінить оперативну ситуацію на фронті, причому на майбутнє, тому що визволяти цю міську агломерацію буде набагато складніше.

"Я не дарма зауважую, що Торецьк є ще й частиною донецької агломерації. Десяток НП утворюють Торецьку агломерацію. А тепер розширте це на Горлівку, Пантелеймонівку, Ясинувате, Макіївку, Донецьк тощо. Це все невелике місто або низка НП, які переходять одне в одне. Саме тому для противника, якщо говорити вже про цю субагломерацію, надзвичайно важливо з мінімальними для себе втратами зайняти її", - розповів Грабовський.

Окрім того, він навів інший сценарій - наближення до слов’янсько-краматорського укріпрайону, слов’янсько-краматорської міської агломерації, що теж є не менш небезпечним для нас. Саме тому зараз вже в більшому масштабі спостерігається активізація дій противника на північ від Слов’янська з метою створити зону нависання над містом.

"Ми бачимо абсолютно логічну послідовність операцій, які на сьогодні здійснює противник. Наскільки це йому вдається, сказати дуже важко. Ви бачите, що кожен населений пункт, який він окуповує, дається йому ціною надзвичайно високих втрат. На сьогодні ще дуже рано говорити, що противник безумовно досягне такого успіху, хоча докладає до того максимум зусиль", - підсумував експерт.

Окупанти розпочали наступ на Торецьк - що відомо

Як раніше писав УНІАН, нещодавно DeepState повідомили, що Росія посилила тиск на Торецьк. Експерти вважають, що ворог може стягнути додаткові резерви, щоб розвинути тактичний успіх.

"Достеменна причина провалу оборони поки що невідома. Станом на кінець 21 червня окупанти ще просунулися вздовж вулиці, яка паралельна залізниці", - йдеться у повідомленні.

Водночас аналітики ISW розповіли, що РФ почала свій літній наступ на фронті, зокрема й в напрямку Торецька. При цьому ворожа армія зменшила інтенсивність на півночі Харківської області.

"Літній контрнаступ, ймовірно, буде зосереджений на сході України, після наступу на півночі. Останній же мав на меті розтягнути обмежені ресурси України", - йдеться у звіті.

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