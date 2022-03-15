Російська артилерія пошкодила низку будівель.

Офіс Генерального прокурора розпочав розслідування загибелі 10 людей внаслідок чергового обстрілу Чернігова.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Офісу Генпрокурора.

14 березня російські окупанти знову обстріляли житлові будинки та інфраструктуру міста. За попередньою інформацією, внаслідок обстрілів загинуло 10 людей.

Важка артилерія збройних сил РФ пошкодила будівлю Національного університету "Чернігівська Політехніка", ринок "Привокзальний", оптово-роздрібну базу, декілька житлових будинків, насосну станцію КП "Чернігівводоканал", адміністративну будівлю АТ "Чернігівгаз" та чотири транспортні засоби.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

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