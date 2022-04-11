За вчора загинуло 11 цивільних мирних мешканців, серед них 7-річна дитина.

Вночі Харківщину обстріляли 66 разів з реактивних систем залпового вогню "Град" та "Смерч", артилерії та танків, серед мирного населення є постраждалі та загиблі.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в ефірі інформаційного телемарафону.

За його словами, постраждали житлові райони та квартали П'ятихаток, Салтівки, Олексіївки, Холодної Гори та інші.

"За вчора зафіксовано, на жаль, 11 загиблих серед цивільного мирного населення, серед них 7-річна дитина, понад 14 осіб зазнали травми та доставлені до лікарень", - зазначив Синєгубов.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на Харківщині окупанти викрали відомого українського письменника та його сина. Востаннє на зв'язок митець виходив близько місяця тому. Про нього досі немає жодної інформації.

Вас також можуть зацікавити новини: