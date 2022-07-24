У Миколаєві прогриміли понад 5 вибухів.

У ніч на 24 липня в Миколаїв прогриміли сильні вибухи. Не обійшлося без "прильотів".

Про це на своїй сторінці в Telegram повідомив мер Миколаєва Олександр Сенкевич.

О 03 43 у місті оголосили повітряну тривогу. Після цього в Миколаєві було неспокійно. За словами мера, в Миколаєві прогриміли понад 5 потужних вибухів.О 04:29 повітряну тривогу скасували.

У місцевих Telegram-каналах повідомляється, що в місті були "прильоти". Також з'явилася інформація про те, що в результаті ворожої атаки в Миколаєві були пожежі, відомо про 2 осередки загоряння.

Також жителі тимчасово окупованої Херсонської області повідомляли, що окупанти могли запускати ракети саме з цих територій. Після цього рашисти нібито отримали потужну відповідь. На Херсонщині прогриміли вибухи і почалася сильна пожежа.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в результаті вчорашнього ракетного обстрілу Миколаєва постраждали дві людини.

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