Відпрацювала бригадна артилерія.

Бійці 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади знищили два ворожих танки і бойову машину піхоти окупантів.

Влучні удари по техніці окупантів воїни зафіксували на відео, яке опублікували у своїй офіційній групі на Facebook.

У ролику можна помітити, що перший удар припав на танк в русі. Далі воїни накрили другий танк і БМП. Три одиниці техніки були підбиті бригадною артилерією Січеславської бригади. Скільки вдалося ліквідувати особового складу при нанесенні ударів, поки невідомо.

Нагадаємо, за минулу добу на Донбасі українські військові відбили дванадцять атак загарбників. В результаті вдалося знищити п'ять танків, шість артилерійських систем, двадцять дві бойові броньовані машини та іншу техніку. А підрозділи протиповітряної оборони ЗСУ вивели з ладу вісім БПЛА — сім "Орлан-10" і один "Форпост".

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

Вас також можуть зацікавити новини: