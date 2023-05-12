Зловмисниками виявились двоє жителів Краматорська, які передавали окупантам локації Сил оборони.

Служба безпеки України затримала ще двох поплічників ворога під час контрдиверсійних заходів у прифронтових районах Донецької області.

Як повідомив прес-центр СБУ, зловмисниками виявились двоє жителів Краматорська, які передавали окупантам локації Сил оборони на території регіону.

Зазначається, що особливу увагу вони звертали на місця базування і маршрути переміщення підрозділів ЗСУ та Держприкордонслужби на Бахмутському напрямку.

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"Затримали обох зловмисників під час виконання ними ворожого завдання. За даними слідства, один з них - збирав розвіддані та передавав їх своєму спільнику, який адміністрував проросійську групу у Телеграм і був "на зв’язку" з бойовиком окупаційного угруповання РФ на східному фронті. Розвідінформація потрібна була загарбникам для підготовки прицільних ракетних ударів по Краматорському району", - йдеться у повідомленні.

Як поінформували в спецслужбі, під час обшуків за адресами проживання фігурантів виявлено мобільні телефони, які вони використовували для комунікації з агресором через месенджер.

Одному зраднику повідомили про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості, вчинене в умовах воєнного стану). Дії іншого фігуранта - адміністратора прокремлівської інтернет-групи - кваліфіковано за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Наразі вони перебувають під вартою.

ЗСУ просунулись "далі" на Бахмутському напрямку

Як повідомляв УНІАН, в Міноборони зазначили, що цього тижня ворог поніс великі втрати живої сили на Бахмутському напрямку, Сили оборони просунулись там вперед на 2 км.

Відповідну інформацію сьогодні підтвердила заступниця міністра Ганна Маляр. За її словами, окупанти вигадують історії про дефіцит зброї, щоб виправдати власну поразку.

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