Супротивник вже відстріляв по Україні більшу частину свого ракетного арсеналу, зазначив президент.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія вже наробила в Україні достатньо, щоб світ нарешті визнав її спонсором тероризму, а російську армію - терористичною організацією.

Про це він заявив у відеозверненні.

"Росія вже відстріляла по Україні більшу частину свого ракетного арсеналу. Звичайно, у них ще залишаються ракети. Звісно, вони ще можуть продовжувати ракетний терор проти наших людей, але те, що вони вже наробили - це точно достатній аргумент для світу, щоб нарешті визнати РФ спонсором тероризму, а російську армію - терористичною організацією", - наголосив президент.

Він додав, що Україна наполягатиме на цьому й надалі у переговорах з партнерами.

"Альтернативи такому визнанню просто немає. Тому це правда. Російська держава стала терористом і їй не соромно. А якщо не соромно, то це свідомо, а отже має бути максимальна відповідальність", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, наприкінці березня керівник Офісу президента України Андрій Єрмак закликав партнерів офіційно визнати РФ державою-терористом, а її збройні сили - терористичною організацією.

Пізніше речник Держдепартаменту США Нед Прайс повідомив, що Штати не виключають визнання Росії державою-спонсором тероризму.

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