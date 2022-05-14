Російські окупанти завдають масованих артилерійських та авіаційних ударів.

Ворог продовжує блокувати підрозділи українських захисників в районі заводу "Азовсталь".

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"В місті Маріуполь ворог продовжує блокування наших підрозділів в районі заводу "Азовсталь". Завдає масованих артилерійських та авіаційних ударів", - йдеться у повідомленні.

На Донецькому і Таврійському напрямках ворог застосовував міномети, ствольну артилерію, реактивні системи залпового вогню та авіацію з метою завдання максимальних втрат підрозділам Сил оборони, виснаження особового складу та руйнування фортифікаційних споруд.

Крім того, противник намагається покращити тактичне положення у районах населених пунктів Комишуваха, Красногорівка, Новомихайлівка, Костянтинівка і Побєда. Успіху не має.

Поточна ситуація на "Азовсталі": що відомо

З другого травня йде активний штурм заводу окупантами. Загарбники застосовують танки, артилерію, авіацію і багато піхоти. Вони змогли прорватися на територію "Азовсталі".

Згідно із заявою офіцера "Азова" Іллі Самойленка, у солдатів на заводі є наказ триматися. Порушувати його вони не мають наміру.

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