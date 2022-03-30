Окупанти обстріляли військові та промислові об'єкти в Хмельницькій області.
Про це повідомив голова Хмельницької обласної Військової адміністрації Сергій Гамалій у Telegram.
"30 березня. Ситуація в нашій області: вдень російський агресор завдав ракетного удару по військовому об'єкту в місті Старокостянтинів у Хмельницькій області. Вночі сталося 3 удари по промислових об'єктах області", - зазначив Гамалій.
За його словами, пожежі локалізовані силами Державної служби з надзвичайних ситуацій, а інформація про постраждалих перевіряється.