Окупанти обстріляли військові та промислові об'єкти, повідомив очільник ОВА.

Окупанти обстріляли військові та промислові об'єкти в Хмельницькій області.

Про це повідомив голова Хмельницької обласної Військової адміністрації Сергій Гамалій у Telegram.

"30 березня. Ситуація в нашій області: вдень російський агресор завдав ракетного удару по військовому об'єкту в місті Старокостянтинів у Хмельницькій області. Вночі сталося 3 удари по промислових об'єктах області", - зазначив Гамалій.

За його словами, пожежі локалізовані силами Державної служби з надзвичайних ситуацій, а інформація про постраждалих перевіряється.

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