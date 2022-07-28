Окупанти намагаються розміщувати свої пункти базування, свої командні пункти там, де зосереджено мирне населення.

Ворог використовує українців на окупованій території як живий щит.

Про це повідомила начальник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк під час інформаційного телемарафону.

"Ворог намагається використовувати те населення, яке захопив, як живий щит. Це демонструє і спроба налагодження понтонної або паромної переправи, коли військову техніку намагаються оточити легковими автомобілями цивільних громадян", - розповіла вона.

Так само, за її словами, окупанти намагаються розташовувати свої пункти базування, свої командні пункти там, де зосереджене мирне населення. Гуменюк закликала брати це до

Раніше військовий експерт Олег Жданов пояснив, чому окупанти точно добровільно не покинуть окупований Херсон.

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