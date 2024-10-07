Російська авіація завдала 12 ударів по території Курської області.

Кількість сьогоднішніх бойових зіткнень на фронті зросла до 88, найгарячіше на чотирьох напрямкх.

Як зазначається у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook, ситуація на фронті залишається напруженою. Кількість сьогоднішніх бойових зіткнень зросла до 88.

"Найгарячіше зараз на Лиманському, Куп’янському, Покровському та Курахівському напрямках", - повідомили у Генштабі.

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Так, на Лиманському напрямку ворог намагається просунутися поблизу Макіївки, Греківки, Невського, Новосадового, Торського та в Серебрянському лісі.

"Всього з початку доби на цьому напрямку нараховується уже 16 боєзіткнень, досі триває 11 з них. Некерованими авіаційними ракетами окупант бив по Твердохлібовому та Серебрянському лісництву", - йдеться у повідомленні.

На Куп’янському напрямку загарбники 15 разів атакували позиції українських військ в районах населених пунктів Синьківка, Новоселівка, Глушківка, Лозова та Кругляківка. П’ять атак було відбито Силами оборони, 10 боєзіткнень триває.

Також агресор атакує українських захисників на Покровському напрямку. Тут упродовж дня він здійснив 13 атак в районах Новоторецька, Калинового, Лисівки, Крутого Яру, Новогродівки та Миколаївки.

"Сили оборони стримують натиск та відбили 12 атак противника, один бій ще триває. Зазнав ударів некерованими авіаційними ракетами Олександропіль, на Тарасівку і Мирноград загарбники скинули авіабомби", - повідомили у Генштабі.

Водночас на Курахівському напрямку від початку доби російські окупанти 19 разів атакували наші підрозділи. Вони намагалися просунутися поблизу Цукуриного, Желанного Другого, Гірника, Новоселидівки, Гострого, Георгіївки та Катеринівки. Наразі тривають бої у вісьмох локаціях.

Крім того, на Харківському напрямку ворог штурмував позиції підрозділів українських військ в районі Стариці та Вовчанська. Наразі всі атаки ворога відбиті.

"На Краматорському напрямку загарбники здійснили одну штурмову дію поблизу Ступочок. Ворог активно застосовує авіацію, завдаючи ударів некерованими авіаційними ракетами по району Часового Яру", - йдеться у повідомленні.

На Торецькому напрямку кількість ворожих атак збільшилась до восьми. Ворог, за підтримки бомбардувальної авіації, намагається атакувати біля населених пунктів Торецьк, Диліївка та Неліпівка, де наші захисники відбили три атаки, ще п’ять боєзіткнень триває.

"На Времівському напрямку наші війська відбили дві атаки в бік Богоявленки. Противник завдав авіаційного удару некерованими авіаракетами в районі населеного пункту Приютне", - повідомили у Генштабі.

На Оріхівському напрямку українськими захисниками було відбито два ворожі штурми поблизу Роботиного. Також ворог застосовував бомбардувальну авіацію по Малій Токмачці та Оріхову.

Водночас на Придніпровському напрямку відбулися три атаки загарбників, але успіху вони не мали. Ворожа авіація завдала ударів по Херсону, скинувши чотири керовані авіаційні бомби.

Також зауважується, що російська авіація завдала 12 ударів по території Курської області Росії, застосувавши 16 керованих авіаційних бомб.

Війна в Україні - останні новини з фронту

Як повідомляв УНІАН, раніше у ЗСУ прокоментували інформацію про будівництво оборонних укріплень в Дніпропетровській області.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко наголосив, що обороні укріплення там не є чимось унікальним, а озвучення інформації про укріплення тієї чи іншої ділянки працює на ворога, оскільки він відразу адаптує свою тактику атак.

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