Також загарбники спричинили нові руйнування.

Ввечері у неділю, 1 червня, внаслідок ударів російських загарбницьких військ у Запорізькій області загинули чотири людини.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров. О 19:25 він написав, що окупаційна армія РФ вдарила по селищу Копані у Пологівському районі щонайменше трьома керованими авіабомбами, вбивши 67-річного чоловіка. Також було зруйновано будинок.

За годину стало відомо, що окупанти завдали трьох ударів по населеному пункту Тернувате в Запорізькому районі:

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"Загинули троє жінок - 18, 35 та 56 років. Вибуховою хвилею та уламками частково зруйнований магазин та поруч розташовані будинки".

Удари РФ по Україні

Як повідомляло Командування Повітряних сил Збройних сил України, минулої ночі росіяни запустили з різних напрямків 472 БПЛА, три балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 та чотири крилаті ракети повітряного та наземного базування Х-101 й Іскандер-К.

Основними напрямками атаки були Харківщина, Сумщина, Житомирщина, Одещина, Донеччина, Дніпропетровщина та Запоріжжя.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи операцію СБУ "Павутина", повідомив, що окупанти готували черговий масований обстріл України.

Він закликав українців дослухатися до повітряних тривог, оскільки армія РФ нарощує кількість БПЛА, а також вже спорядила свої морські носії ракетами Калібр.

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