Їм заочно повідомили про підозру.

З початку повномасштабного вторгнення поліцейські розпочали понад 42 тисячі кримінальних проваджень щодо воєнних злочинів, учинених російськими окупантами на території України.

Вже ідентифіковано близько 168 тисяч загарбників, розповів заступник Голови Національної поліції України Максим Цуцкірідзе під час візиту делегації на чолі з Послом США в ООН Ліндою Томас-Грінфілд.

Слідчі фіксують воєнні злочини за трьома напрямками - злочини, вчинені на тимчасово непідконтрольній Україні території, обстріли мирного населення та інфраструктури, а також фіксація злочинів на деокупованих територіях.

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Наразі тривають слідчі дії на деокупованих територіях Київщини та Харківщини, а також на частині території Херсонської та Миколаївської областей.

"Напевно, в цьому випадку, ми стикаємося з найбільшим жахіттям: ми виявляємо масові захоронення цивільних громадян, в тому числі людей, які здійснювали евакуацію з цих районів. Ми виявили 37 місць, де насильно утримувалися цивільні громадяни. Це тільки на деокупованих територіях. Ми розуміємо, що є ще 27 таких місць на наших окупованих територіях і 7 – на території Російської Федерації, де здійснюються тортури відносно наших громадян", - повідомив очільник ГСУ Нацполіції.

Крім того, правоохоронці встановили 6 600 загиблих цивільних, які були розстріляні або закатовані російськими військовими.

Воєнні злочини РФ

У вересні команда експертів, призначена вищим правозахисним органом ООН для вивчення порушень прав людини в Україні, виявила докази воєнних злочинів, скоєних після повномасштабного вторгнення РФ.

Крім того, ООН вважає російські війська відповідальними за переважну більшість потенційних військових злочинів у перші тижні війни в Україні.

У жовтні стало відомо, що в Україні вже відкрито 43 кримінальних провадження, які стосуються сексуальних злочинів окупантів проти мирного населення.

Президент України Володимир Зеленський заявлял, що однією з умов початку переговорів з Росією є покарання всіх причетних до воєнних злочинів.

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