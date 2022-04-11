Радник глави ОП прогнозує низку військових зіткнень з РФ за цей період.

Війна з Росією може тривати до 2035 року, за цей період "гарантовані" регулярні військові зіткнення.

Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю Марку Фейгіну.

Він порівняв нинішню ситуацію з тією, яка була між Ізраїлем і арабами, коли пройшло п'ять воєн, "поки вони зрозуміли, що ці методи не діють, і треба переходити до інших".

"Так буде й у нас. Не знаю, чи знадобиться п'ять, але кілька військових зіткнень до 2035 року нам гарантовані. Це означає по зіткненню кожні два, а можливо п'ять років. І великі зіткнення кожні сім-вісім років", - переконаний експерт.

Тим громадянам, які не готові до такого розкладу, Арестович радить тимчасово покинути Україну.

"Тим, хто до цього не готовий, хто зараз кричить про те, як жити й ростити дітей, потрібна якась інша країна. Тут новий Ізраїль. Тільки масштаби крутіші й страшніші", - сказав він, запевнивши, що не планує відвозити з країни свою сім'ю.

"Мої всі тут і будуть тут, а хто не готовий - є тепла Іспанія, і багато інших країн. Їдьте туди, якщо ви не готові", - звернувся Арестович до співгромадян.

У цьому ж інтерв'ю він заявив, що Україна в разі окупації путінською армією всієї території Донбасу буде воювати за нього до кінця, що спричинить величезні людські жертви й втрати для економіки.