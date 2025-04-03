Він не таранив ціль, а підірвав вибухівку поруч, знищивши дрон на відстані.

Канадський боєць, який воює за Україну, заявив, що став першим іноземцем, який збив російський ударний безпілотник Lancet, використовуючи дрон з нерухомим крилом. Це вдалося зафіксувати на відео, пише Business Insider.

Оператор із позивним "М'ясник" розповів, що успішна місія стала результатом місяців навчання на різних моделях дронів.

"Сьогодні я отримав своє перше підтверджене знищення цілі як пілот. І це врятувало життя, враховуючи, що це був "Ланцет", - написав він.

На відео його безпілотник наближається до "Ланцета", а потім кадри обриваються. Він не таранив ціль, а підірвав вибухівку поруч, знищивши дрон на відстані.

Війна дронів та роль оператора

"Ланцет" (Lancet) – це високоточний ударний безпілотник, яким Росія регулярно атакує фронтові цілі. Його характеристики змінюються залежно від модифікації, але він є серйозною загрозою для української техніки.

"М'ясник" розповів, що керує дроном через монітор, а не гарнітуру – це зменшує втому і дає краще розуміння просторового позиціонування.

"Бувають моменти, коли політ безпілотників стає майже таким же, як повітряний бій", - зазначив він, порівнюючи це з класичним "догфайтом".

Керування безпілотником, за його словами, схоже на відеогру. Інші оператори також відзначали, що геймери часто стають хорошими пілотами. Але, на відміну від гри, тут рішення мають реальні наслідки – питання життя і смерті.

Від шеф-кухаря до пілота дронів

До війни "М'ясник" працював шеф-кухарем у Канаді, але після повномасштабного вторгнення Росії приєднався до гуманітарної місії в Україні. Спочатку допомагав постраждалим від підриву Каховської дамби, перекладав і займався волонтерською діяльністю.

Згодом почав тренування в організації Wild Hornets, яка постачає безпілотники українській армії. Восени 2023 року пройшов базову підготовку, а нині займається протиповітряною обороною в районі Донецька. Його основна ціль – перехоплення російських розвідувальних і ударних дронів.

Динаміка війни безпілотників

Україна все активніше використовує дрони для боротьби з російськими Lancet, замінюючи ними дорогі ракети ППО. Водночас оператори стикаються з постійною зміною тактик і технологій.

"Те, що тут відбувається, — це така агресивна і швидка еволюція речей. Ви можете розробити технологію, тактику чи систему, але як тільки Росія адаптується, це стає дуже швидкою грою в кішки-мишки", — пояснив "М'ясник".

Українські компанії розробляють нове програмне забезпечення і техніку, щоб дати операторам перевагу. Вони також шукають способи подолати російські системи РЕБ і глушіння сигналів.

Раніше українські військові казали Business Insider, що війна дронів – це "прихована битва радіоелектронної боротьби", яка постійно ускладнюється.

"Це виклик, який триває", - зазначив один зі спецпризначенців.

Дрони на війні в Україні - останні новини

Раніше заступник командира аеромобільного батальйону 79 окремої десантно-штурмової бригади Богдан Януш заявив, що у дронів на оптоволокні є серйозний недолік. За його словами, причина в тому, що FPV-дрони на оптоволокні неможливо заглушити за допомогою систем РЕБ.

Також у ЗСУ показали новий дрон-рушницю Lucky Strike. Військові кажуть, що такий безпілотник дає змогу методично зменшувати популяцію ворожих "мавіків" над лінією зіткнення.

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