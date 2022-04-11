В області не залишилось уцілілих об’єктів критичної та будь-якої іншої інфраструктури.

Атаку під Золотим відбито, втім росіяни обстріляли кожне місто Луганщини.

Про це повідомляє голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram.

"В нашій області не зашилось уцілілих об’єктів критичної та будь-якої іншої інфраструктури. Чи знають про це росіяни? Так, в них є інформатори, які наводять вогонь на магазини з людьми та склади із харчами. Тому кожний обстріл житлового фонду – це цілеспрямований теракт", - зазначає він.

За його словами, російські окупанти штурмували район Золотого – відійшли і почали палити по домівках.

В повідомленні сказано, що багатоповерхівки та приватні будинки зазнали пошкоджень в Лисичанську, Сєвєродонецьку, Золотому, Кремінній. На Кремінщині через обстріли зайнялися гектари сухої трави, що додало роботи рятувальникам.

Він нагадав, що у Сєвєродонецьку зруйновано приватну клініку та школу, в Золотому – спортивний об’єкт.

"У той же час на лінії фронту Луганщини та Донеччини відбито чотири атаки ворога – знищено п’ять танків, вісім одиниць броньованої техніки, шість військових автомобілів та вісім артилерійських систем противника", - зазначив голова Луганської ОВА.

Напередодні глава Луганської ОВА Сергій Гайдай нагадав, що росіяни намагаються вийти на адміністративні кордони двох східних областей. Луганщині Гайдай прогнозує "маріупольський" сценарій.

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