Судно є одним з найновіших у російському флоті.

Одеська обласна військова адміністрація підтвердила підбиття Збройними силами України російського корабля типу 23120 біля острова Зміїний.

Про це ввечері, 12 травня, повідомив речник ОВА Сергій Братчук.

"Завдяки діям наших військових загорілося судно тилового забезпечення "Всеволод Бобров". Одне з найновіших у російському флоті. Кажуть, що "чалапає" до Севастополя. Наразі інформація потребує уточнення. Але те, що йому дали "Зміїбаїв" - це правда", - зазначив Братчук.

Раніше про загоряння на судні "Всеволод Бобров" писало видання BlackSeaNews. Журналіст Сергій Висоцький уточнював, що у корабель влучила українська ракета "Нептун".

"Всеволод Бобров" віз на острів Зміїний підкріплення, в тому числі зенітно-ракетні комплекси.

Зазначається, що у Росії кораблів проекту 23120 всього два.

"Всеволод Бобров" був спущений на воду у 2016 році, проте далі будівництво судна припинилося через відсутність імпортних комплектуючих (санкції...). Після добудови 21.08.2021 р. корабель включили до складу Чорноморського флоту.

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ містяться відповідні дані про ще один втрачений росіянами корабель.

Як писав УНІАН, росіяни втратили у Чорному морі ще один військовий корабель. Про це дізналися журналісти 24 каналу у розвідці. Однак за яких обставин сталась втрата – не уточнювали.

У квітні в Чорному морі українськими ракетами "Нептун" був знищений крейсер "Москва" - флагман російського Чорноморського флоту, який наприкінці лютого прикордонники зі Зміїного острова послали на "х*й".

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