В результаті атаки корабель загорівся.

Російське судно проекту 23120 було атаковане українською протикорабельною ракетою "Нептун".

Про це у Facebook повідомив журналіст Сергій Висоцький з посиланням на джерела.

"Мені тільки що підтвердили мої джерела. Наш "Нептун" вночі знищив ще один російський корабель", - написав журналіст.

Дані про втрату росіянами іще одного судна містяться також у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

За даними джерел Висоцького, йдеться про знищення судна або "Ельбрус" або "Всеволод Бобров", оскільки кораблів такого типу у Росії всього два.

Корабель віз на острів Зміїний підкріплення, в тому числі зенітно-ракетні комплекси.

"Росія намагається приховати факт знищення нашим "Нептуном" ще одного корабля! Але не вийде", - підсумував Висоцький.

Водночас головний редактор спеціалізованого видання BlackSeaNews Андрій Клименко пише, що ЗСУ атакували "Всеволод Бобров". Це, уточнює журналіст, новий корабель, який росіяни перекинули з Балтійського моря 7 січня цього року.

Також Клименко додав, що в результаті атаки корабель загорівся.

"Всеволод Бобров" був спущений на воду у 2016 році, проте далі будівництво судна припинилося через відсутність імпортних комплектуючих (санкції...). Після добудови 21.08.2021 р. корабель включили до складу Чорноморського флоту.

Як писав УНІАН, росіяни втратили у Чорному морі ще один військовий корабель. Про це дізналися журналісти 24 каналу у розвідці. Однак за яких обставин сталась втрата – не уточнювали.

У квітні в Чорному морі українськими ракетами "Нептун" був знищений крейсер "Москва" - флагман російського Чорноморського флоту, який наприкінці лютого прикордонники зі Зміїного острова послали на "х*й".

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