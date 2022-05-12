Можливо, РФ залишилася без корабля "Всеволод Бобров" чи "Ельбрус", дізналися журналісти.

У Чорному морі під час війни з Україною Російська Федерація втратила ще один корабель.

РФ залишилася без судна тилового забезпечення проекту 23120, повідомляє "24 канал", посилаючись на джерела у розвідці.

За його даними, у РФ лише два таких кораблі - це "Ельбрус" та "Всеволод Бобров".

За попередніми відомостями, російський корабель у ніч на четвер, 12 травня, йшов у напрямку українського острова Зміїний та з невідомої причини загорівся.

Журналісти дізналися, що почалася рятувальна операція, а потім обгоріле судно половину ночі намагалося дійти до берегів захопленого РФ Криму - до севастопольського порту.

"...Начебто, це росіянам вдалося, і судно таки пришвартували в порту. Як надовго корабель вийшов з ладу, невідомо, але, за попередніми даними, судно потрібно буде серйозно ремонтувати", - наголошується в матеріалі.

Журналісти додали, що кораблі проекту 23120 можна називати новітніми, і для окупантів навіть тимчасова втрата одного з таких суден під час війни є критичною.

Нагадаємо, 24 лютого рано вранці війська РФ вдерлися в Україну. Російська сторона також обстрілювала нашу територію з озброєння кораблів, які знаходилися у Чорному морі.

У квітні в Чорному морі українськими ракетами "Нептун" був знищений крейсер "Москва" - флагман російського Чорноморського флоту, який наприкінці лютого прикордонники зі Зміїного острова послали на "х*й".

У Генштабі Збройних сил України повідомили, що станом на 12 травня було ліквідовано 13 ворожих кораблів/катерів.

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