Гарна робота захисників з 25-ї окремої Січеславської повітрянодесантної бригади.

Українські десантники з 25-ї Січеславської бригади влучним пострілом з ПЗРК знищили ворожий літак СУ-25 "Грач".

Про це Командування ДШВ ЗСУ повідомляє у Телеграмі.

Там розповіли, що броньований літак рашистів був назавжди приземлений розрахунком переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла".

Додамо, що Су-25 – це одномісний броньований дозвуковий штурмовик, призначений для надання авіаційної підтримки у зоні бойових дій вдень та вночі за умов візуальної видимості цілі, а також – знищення об’єктів із заданими координатами у випадку льотної погоди.

Раніше сьогодні "Холодноярівці" із 93-їй бригади знищили хвалений безпілотник Zala окупантів. Він використовується для спостереження, цілевказування для забезпечення точних артилерійських обстрілів, коригування вогню тощо.

Також УНІАН розповідав про 19-річного Нацгвардійця, який від початку повномасштабної війни записав на свій рахунок вже 6 ворожих літаків "СУ-25" та одну крилату ракету окупантів. В соцмережах його прозвали "Запорізьким месником.

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