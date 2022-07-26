Це є першим показником позиційної війни, як зазначив радник міністра ВС.

Вся лінія фронту від півдня до півночі України вже півтора тижні є статичною.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомив радник міністра внутрішніх справ України Ростислав Смірнов.

"Ми бачимо, що півтора тижні лінія фронту є статичною починаючи на півдні нашої країни, закінчуючи на півночі, на Харківщині. Тобто ворог робить деякі спроби штурмів, але вони не мають успіху. Тобто лінія фронту не змінюється. Це є першим показником позиційної війни", - підкреслив він.

За його словами, це відбувається, зокрема, завдяки правильному плану Генштабу по знищенню бойових складів окупантів.

"За останні тільки два тижні ми знищили понад 30, а загалом знищили понад 50 складів з боєприпасами. Також знищено 17 командних пунктів. Це велика кількість зруйнованих їхніх тилових забезпечень, яка змінює їхні логістичні ланцюжки і можливість до наступальних дій", - зазначив Смірнов.

Раніше начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов спрогнозував, що події, які ознаменують переломний момент у війні проти Російської Федерації, очікуються вже з початку серпня. А бойові дії до кінця року знизяться до мінімуму.

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