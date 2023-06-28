Знищено зокрема шість розвідувальних БпЛА та два два ЗРК "Бук".

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу противника та шість - по зенітно-ракетних комплексах ворога.

Як зазначається у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, нашими захисниками було знищено шість розвідувальних БпЛА.

Крім того, підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили пункт управління, два зенітних ракетних комплекси "Бук" та чотири райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника.

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Втрати окупантів - остання інформація

Загальні втрати Росії у війні з моменту широкомасштабного вторгнення орієнтовно складають 226 тисяч 170 чоловік, за минулу добу знищено майже 600 окупантів.

Також Росія втратила вже 4036 танків, 7834 бойових броньованих машини, 4083 артилерійських систем, 626 РСЗВ.

За даними Генштабу, за минулу добу на лінії фронту відбулося понад 30 бойових зіткнень, росіяни наступали на чотирьох напрямках, але безуспішно.

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