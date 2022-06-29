За словами президента, на деяких ділянках українські сили оборони відтісняють ворога, а з деяких були змушені відходити через чисельну перевагу противника.

Щоденні бойові дії в Україні завдають великих втрат, зокрема й Росії.

Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю американському телеканалу NBC.

Він наголосив, що військово-політичне керівництво Російської Федерації розпочало війну не лише з Україною, а й з усім демократичним світом, тож, у разі поразки України, програють усі країни, які декларують демократичні цінності.

За його словами, щоденні бойові дії в Україні завдають великих втрат, зокрема й Росії.

"Де ми втрачаємо одну людину, Росія втрачає п’ять. Де ми втрачаємо один танк, вони втрачають п'ять. Так, ми боремося. Але треба бути справедливими й сказати, що нам справді складно. Бо на один наш танк у них є десять своїх, на одного нашого бійця – їхніх десять. Хоч би якими міцними ми були, але їх у десять разів більше. Нам складно, але ми тримаємося", – зазначив він.

Президент додав, що на деяких ділянках українські сили оборони відтісняють ворога, а з деяких були змушені відходити через чисельну перевагу противника.

"Сам на сам із Росією нам складно. І, напевно, ми не витримаємо, тому дуже важлива підтримка Європи та США… Всі повинні зрозуміти, що це не наша війна. Не просто війна Росії з Україною, це війна всього цивілізованого світу з РФ, з її військово-політичним керівництвом, з її армією. Ми не зможемо одні, і слава Богу, що нам допомагають", – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, раніше Зеленський відреагував на чутки про стан здоров'я президента РФ, назвавши кремлівського карлика хворим.

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