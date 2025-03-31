За даними партизанів, армія РФ зазначає нових втрат завдяки власному командуванню.

Російські загарбники масово тонуть на тренуваннях із форсування водних перешкод у Херсонській області, рахунок вже йде на десятки.

Як повідомляється у Telegram-каналі військового руху українців і кримських татар "АТЕШ", про це їм повідомили агенти у 80 окремій мотострілецькій бригаді Збройних сил РФ. За їхніми даними, у підготовці до штурмів островів беруть участь новобранці з тренувального табору в окупованому Криму:

"Солдатів у повному спорядженні завантажують у човен і на повній швидкості катають Дніпром, внаслідок чого багато хто випадає і тоне. Командири навіть не намагаються їх врятувати".

Потім загарбників малими групами з двох-трьох людей відправляють на штурм островів, викидаючи на берег без прикриття та нормальної евакуації. "У процесі відправки таких груп один командир сказав: "Ну, зараз ваша партія закінчиться, і привезуть наступну", - йдеться у повідомленні.

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Втрати Росії в Україні

​Станом на 30 березня, за даними Генерального штабу Збройних сил України, загальні бойові втрати російських військ становлять приблизно 914 000 осіб. ​

Тим часом російські журналісти повідомляють, що змогли встановити імена понад 100 тисяч російських окупантів, які пішли вбивати українців і загинули. Список складається лише з тих російських солдатів, про смерть яких повідомляли публічно.

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