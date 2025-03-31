Російські загарбники масово тонуть на тренуваннях із форсування водних перешкод у Херсонській області, рахунок вже йде на десятки.
Як повідомляється у Telegram-каналі військового руху українців і кримських татар "АТЕШ", про це їм повідомили агенти у 80 окремій мотострілецькій бригаді Збройних сил РФ. За їхніми даними, у підготовці до штурмів островів беруть участь новобранці з тренувального табору в окупованому Криму:
"Солдатів у повному спорядженні завантажують у човен і на повній швидкості катають Дніпром, внаслідок чого багато хто випадає і тоне. Командири навіть не намагаються їх врятувати".
Потім загарбників малими групами з двох-трьох людей відправляють на штурм островів, викидаючи на берег без прикриття та нормальної евакуації. "У процесі відправки таких груп один командир сказав: "Ну, зараз ваша партія закінчиться, і привезуть наступну", - йдеться у повідомленні.
Втрати Росії в Україні
Станом на 30 березня, за даними Генерального штабу Збройних сил України, загальні бойові втрати російських військ становлять приблизно 914 000 осіб.
Тим часом російські журналісти повідомляють, що змогли встановити імена понад 100 тисяч російських окупантів, які пішли вбивати українців і загинули. Список складається лише з тих російських солдатів, про смерть яких повідомляли публічно.