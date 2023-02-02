З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ знищили 129 030 окупантів.

В Україні ліквідовано одного з лідерів ОЗГ "Пивзаводські", завербованого до складу "вагнерівців", Романа Кібірьова, пише OSINT-експерт Іраклі Комахідзе.

Кібірьов - уродженець Борзинського району Забайкалля. Контракт з ПВК уклав, відбуваючи 16-річний термін суворого режиму. Сидіти бандиту залишалося п'ять місяців, але він вирішив "відкинутися" до терміну.

Свого часу Кібірьов був одним з ватажків борзинського злочинного угруповання "Пивзаводські", зазначає Комахідзе. У колонії навіть "увірував", "розкаявся" і став помічником тюремного попа.

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ОЗГ "Пивзаводські" була заснована Кібірьовим і його друзями-гопниками в 2003 році. Бандити займалися грабежем, розбоями і рекетом бізнесу.

Кришували бандитів місцеві міліціонери. Близько 30-ти членів банди засуджені до тривалих термінів ув'язнення, від 8 років і вище.

Втрати Росії в Україні - актуальне

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ знищили 129 030 окупантів, "плюс" 610 тіл протягом 1 лютого.

Напередодні артилеристи показали унікальні кадри удару по командному пункту росіян - ЗСУ змусили загарбників буквально тікати, залишаючи поранених, на крадених мотоциклах.

Підтверджено ліквідацію на війні в Україні російського чемпіона з карате.

Також українськими воїнами "зажмурені" серійний вбивця, російський "термінатор", герой російських "казок", бойовий піп, який благословляв ворога на вбивство українців.

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