Також українські військові знищили ще 25 одиниць військової техніки ворога.

На одному з напрямків українським захисникам та захисницям вдалося знешкодити ще майже 300 російських терористів та знищити 25 одиниць їхньої техніки та озброєння.

Сили оборони на Таврійському напрямку продовжують успішний рух. Зокрема, артилерійські підрозділи протягом доби виконали 1 тис. 218 вогневих завдань, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський.

За його словами, впродовж останньої доби втрати росіян склали 293 особи, з яких 50 - ліквідовано, а інші - поранені. Крім того, українські військові знищили ще 25 одиниць військової техніки ворога.

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Зокрема, йдеться про танк, чотири бойові броньовані машини, дев’ять артилерійських систем та мінометів, протитанковий ракетний комплекс, безпілотник та дев’ять одиниць автомобільної техніки.

Також було знищено п’ять російських складів боєприпасів, пункт управління та контрольно-спостережний пункт ворога.

Втрати Росії в Україні: останні новини

Як повідомляв УНІАН, на півдні українським військовим вдалося ліквідувати 34 загарбників, танк, три гармати, міномет, автомобіль та три польових пункти боєпостачання.

Крім того, ЗСУ знищили дороговартісне та важливе обладнання росіян. Йдеться про станцію радіоелектронної боротьби "Леєр-2", станцію радіоелектронної боротьби "Стриж", два комплекси відеоспостереження "Муром-П" та радіолокаційну станцію окупантів "ПРЄДЄЛ-Е". Орієнтовна вартість тільки одного комплексу "ПРЄДЄЛ-Е" становить близько 200 млн доларів.

Загалом станом на ранок 28 серпня Росія втратила в Україні вже близько 261 тисяч 310 своїх військових та понад 33 тисячі одиниць техніки та озброєння.

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