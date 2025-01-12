Деталей цієї атаки не повідомили.

Бійці 109 окремого гірсько-штурмового батальйону знищили реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град", яку використосували російські загарбницькі війська.

Відео успішного ураження російської техніки опубліковано у Telegram-каналі підрозділу, який входить до складу 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Збройних сил України. Судячи з кадрів, удару було завдано FPV-дроном:

"Завдяки точним ударам та використанню сучасних технологій, ми успішно нейтралізуємо загрози, зокрема, систему залпового вогню "ГРАД", забезпечуючи безпеку регіону та піднімаючи бойовий дух усіх захисників України".

Втрати Росії у війні

Згідно з офіційною статистикою українського Генерального штабу, за час повномасштабного вторгнення війська Російської Федерації втратили в Україні понад 808 тисяч солдатів.

Нещодавно у міністерстві оборони Сполучених Штатів Америки повідомили, що оцінюють російські втрати у понад 700 тисяч вбитими та пораненими.

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