Повітряні сили збили 32 з 51 ворожого безпілотника.

Війна з Росією продовжується, і за минулу добу українські Сили оборони знищили ще 1660 російських окупантів. Загальні втрати ворога станом на 9 листопада становлять уже 707 тисяч 540 осіб, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Крім того, українські бійці знищили чимало ворожої техніки.

Так, зокрема, знищено 5 танків, 36 бойових броньованих машин, 23 артилерійські системи, 49 БПЛА оперативно-тактичного рівня та 3 крилаті ракети.

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Крім того, перетворено на металобрухт 66 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн та 2 одиниці спеціальної техніки.

Також у Повітряних силах повідомили, що вночі росіяни запустили по Україні 51 ударний БпЛА типу "Shahed" та безпілотникии невстановленого типу із районів Приморсько-Ахтарська та Орла.

Зазначається, що епіцентром удару була Одещина.

Станом на ранок підтверджено збиття 32-х ворожих БпЛА у 11 областях - Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Сумській, Харківській, Полтавській, Вінницькій, Черкаській та Тернопільській. Ще 18 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України.

Війна в Україні - новини

Російські окупаційні війська захопили Новоолексіївку в Донецькій області та просунулися біля Новодмитрівки, Новоолександрівки та Максимівки

Також російські загарбники пішли в новий наступ у Курській області.

Як зазначив голова фонду "Повернись живим" та ветеран АТО Тарас Чмут, Фронт в Україні не "посипався", проте нині він переживає найгірший період після весни 2022 року.

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