Було прораховано альтернативні шляхи об’їзду і здійснено підрив.

У Бурятії знову вибухнув потяг з паливом. Про це УНІАН повідомили поінформовані джерела, зазначивши, що це своєрідна залізнична "Чорнобаївка" для окупантів.

Назва взята від населеного пункту на Херсонщині, де російські військові, окупувавши його і висадившись на місцевий аеродром, втрачали багато разів через удари Збройних сил України вертольоти, техніку та живу силу.

Джерело зазначає, що росіяни двічі потрапили в пастку СБУ на Байкало-Амурській залізничній магістралі - вибухнув ще один потяг з паливом. Цей підрив став другим етапом спецоперації СБУ із виведення з ладу цієї важливої залізничної магістралі, яку ворог використовує і для військової логістики.

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"Перший вантажний потяг вибухнув безпосередньо в Північномуйському тунелі. Для продовження руху росіяни почали використовувати обʼїздний шлях, що проходить через "Чортів міст". Саме на це і розраховувала СБУ: під час проїзду потяга по цьому високому 35-метровому мосту спрацювали закладені в нього вибухові пристрої", - повідомило джерело.

За даними російських телеграм-каналів, від вибуху загорілось 6 цистерн. Для гасіння пожежі росіяни задіяли навіть пожежний потяг. На даний час Служба безпеки України не коментувала цю ситуацію.

Удари по окупантам: останні новини

Як повідомляв УНІАН, останнім часом СБУ провела кілька спецоперацій в Росії та окупованих територіях.

Зокрема,12 серпня військова контррозвідка СБУ потужно вдарила по логістичнній базі російських військ неподалік Євпаторії. Тоді 17 дронів відпрацювали по наметовому містечку окупантів, стоянкам автомобільної техніки та паливозаправникам, завдавши їм втрат.

Наприкінці жовтня був замах на зрадника Олега Царьова. Це була спецоперація Служби безпеки України, оскільки він не просто фанатик "руського міра", а людина, яка особисто приїхала разом з російськими танками захоплювати Київ.

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